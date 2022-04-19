Илья Кива считает, что Украина "провалила все попытки его похищения".

Сбежавший из Украины экс-нардеп от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в Киеве его хотят убить и он вынужден официально просить защиту и политическое убежище в России.

Соответствующий текст он опубликовал на своем канале в Telegram.

"Требование у Москвы от террористического режима Зеленского выдать меня для сведения счетов, как с оппозиционным политиком, свидетельствует только об одном - их желании меня убить.

Сегодня они провалили все попытки моего похищения и идут на беспрецедентный шаг. Они требуют выдать меня в связи с необходимостью проведения "следственных действий" по статье государственная измена - за публичное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днём Рождения.

Я официально заявляю, что сегодня на Украине власть устраивает массовое уничтожение украинского народа, нарушает все нормы закона, морали и здравого смысла, совершает террористические акты против мирных граждан, осуществляет физическое устранение неугодных, без суда и следствия забив подвалы СБУ тысячами людей, которые подвергаются пыткам и казням, ведет откровенный террор населения, отпускает преступников из тюрем для совершения военных преступлений!!!

В сложившийся ситуации сообщаю, что намерен официально просить защиту и политическое убежище в России", - написал Кива.

Как сообщал УНИАН, Киве уже объявили о подозрение в государственной измене. Потом генпрокурорка Венедиктова подписала новое подозрение предателю - за публичные призывы к насильственной смене власти и свержению конституционного строя.

Сейчас экс-депутат активно выступает в эфирах российских пропагандистов, призывая украинцев сложить оружие и сдаться агрессору. При этом местопребывание скандального политика не установлено.

Перед войной Кива выехал за пределы Украины. По данным СМИ, он находился в Испании.

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