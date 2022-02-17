По данным СМИ, на фоне угрозы полномасштабного нападения России Илья Кива бежал в Испанию.

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива после того, как бежал в Испанию на фоне угрозы полномасштабного наступления России, заявил, что "сделает все, чтобы страна возродилась".

Об этом он написал в Telegram.

Скандальный депутат вдруг вспомнил, что он - гражданин Украины, в то же время заявил, что "любит и уважает Россию".

"Я люблю и уважаю Россию, однако я гражданин Украины и украинец по национальности! Я родился и мои дети родились на этой земле, в ней лежат мои предки, наступит время – и я лягу рядом с ними", - высказался нардеп.

Кива ответил, что его задача, мол, "спасти Украину от разграбления", и в очередной раз, вслед за российской пропагандой, вспомнил о "нацистах" в Украине.

"Я – патриот, и сделаю все, чтобы страна возродилась и обрела былую славу и уважение", - написал одиозный политик.

Находясь в Испании, Кива отметил, что "спасение Украины" видит "в братском союзе с Россией": "...и это тот путь, который я выбрал сознательно".

По данным Украинской правды, ряд нардепов и бизнесменов покинули пределы страны накануне анонсированной в западной прессе даты якобы нападения России. Среди них - члены ОПЗЖ.

Депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" с пророссийскими политическими взглядами избрали местом пережидания угрозы со стороны РФ в западных странах. В частности Илья Кива, который улетел в Испанию.

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя данные СМИ, ответил, что о побеге речь не идет: "Решили убежать? Не сбежали, а по личным вопросам уехали".

Угроза нападения России

Россия сосредоточила возле Украины и на оккупированных территориях более 100 тысяч войск, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному вторжению.

Вместе с тем 15 февраля Минобороны РФ заявило об отводе части войск к местам постоянной дислокации. Хотя аналитики эту информацию отрицают. В CIT, занимавшейся, в частности, расследованием падения МН17, утверждают о движении войск РФ к границе Украины.

Как писал УНИАН, 11 февраля советник по вопросам нацбезопасности президента США Джейк Салливан заявил, что Россия нападет на Украину 16 февраля. Однако вскоре в Пентагоне эту информацию не подтвердили.

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