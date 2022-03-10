Теперь пускай только вернется!

На прошлой неделе бывшему народному депутату от ОПЗЖ Илье Киве выдвинули подозрения в государственной измене. Но на тот момент он уже успел покинуть Украину. Недавно по делу Кивы прошло слушание в Лычаковском районном суде города Львова. В качестве меры пресечения для бывшего нардепа было избрано содержание под стражей. То есть потенциального предателя Украины заочно арестовали. И если он вдруг решит вернуться, то окажется за решеткой.

"Сегодня следственный судья Лычаковского районного суда г. Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного Управления Государственного бюро расследований и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Киве Илье Владимировичу, который обоснованно подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.111, ч.2 ст. 436-1 УК Украины", — сказано на официальной странице Лычаковского районного суда на Facebook.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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