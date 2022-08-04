Речь идет о сокрытии от декларирования недвижимости за 4 млн гривень.

Народному депутату Украины IX созыва Илье Киве сообщено о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Об этом говорится в сообщении на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"Бывший народный избранник подозревается во внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2020 год, а именно в сокрытии от декларирования принадлежащего ему объекта недвижимого имущества в пгт. Козин Киевской области стоимостью более 4 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с отсутствием этого лица на территории Украины, уведомление о подозрении вручено способом, предусмотренным главой 11 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Досудебное расследование в производстве продолжается, проверяются факты возможного недекларирования бывшим должностным лицом и другого имущества.

В САП напомнили, что этот депутат уже попадал в поле зрения антикоррупционных органов - в мае Верховный суд, который согласился с выводами Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАКС, принял окончательное решение по первому делу о гражданской конфискации о взыскании в доход государства свыше 1,2 млн грн необоснованных активов, принадлежавших указанному лицу.

Война в Украине и Илья Кива:

Кива выехал из Украины до начала полномасштабного военного вторжения российских войск.

6 марта Киве сообщили о подозрении в государственной измене и публичных призывах к изменению границ территории Украины.

12 марта в Государственном бюро расследований инициировали объявление Кивы в международный розыск.

15 марта парламент поддержал решение о лишении Кивы статуса народного депутата по поданному им заявлению.

29 марта ему сообщили о еще одном подозрении - в пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти.

21 июня 2022 года СМИ сообщили, где находится одиозный экс-нардеп.

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