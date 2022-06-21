Перед войной Кива выехал за пределы Украины. По данным СМИ, он находился в Испании.

Подозреваемый в государственной измене экс-нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, вероятно, поселился в элитном коттеджном поселке Agalarov Estate в Подмосковье.

На это указывают видео, опубликованные им в Telegram-канале и проанализированные журналистами Bihus.Info.

В Москву бывший парламентарий перебрался уже после 24 февраля. В российской столице предатель передвигается в бронированном Toyota Land Cruiser 200 за 15-20 миллионов рублей.

Благодаря опубликованным Кивою роликам журналистам удалось установить, что тот ездит в Москву со стороны села Покровское по Новорижском шоссе Подмосковья.

Кроме того, экс-депутат записывал несколько видео непосредственно на территории коттеджного поселка Agalarov Estate, неподалеку от Покровского.

Мать Киви, который ведет антизападную пропаганду, вероятнее всего живет в Испании, в провинции Аликанте. Это также подтверждается видео, опубликованным Кивой, где он сам говорит, что гостит у мамы. Там можно увидеть этикетки продуктов с надписями на испанском языке и спортзал Fitness Corpore, расположенный в городе Финестрат провинции Аликанте.

9 февраля Кива опубликовал видео празднования дня рождения его матери, которое проходило в заведении Bay Bar, что на побережье Средиземного моря в муниципалитете Алтей провинции Аликанте.

30 января 2022 года Кива с дочерью вылетел из Украины рейсом в Аликанте.

Брат Ильи Кивы Дмитрий имеет фирму в Великобритании – D Design and Development LTD и зарегистрирован в Брумлі.

У Ильи Кивы также есть сестра – 25-летняя Анна Игоревна Стельмах. Она, согласно профилю в LinkedIn, живет и работает в Люцерне, Швейцария.

Как сообщал УНИАН, ранее Киве объявили о подозрении в государственной измене. Впоследствии генпрокурор Венедиктова подписала новое подозрение предателю - за публичные призывы к насильственной смене власти и свержению конституционного строя.

Сейчас экс-депутат активно выступает в эфирах российских пропагандистов, призывая украинцев сложить оружие и сдаться агрессору. При этом местопребывание скандального политика не установлено.

Перед войной Кива выехал за пределы Украины. По данным СМИ, он находился в Испании.

19 апреля Кива сообщил, что попросил политическое убежище в России.

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