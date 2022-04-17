Подозреваемому в госизмене экс-нардепу мерещится, что Украина готовится "нанести ущерб и урон России".

Сбежавший из Украины экс-нардеп от ОПЗЖ Илья Кива предложил России ударить ядерным оружием по Украине.

Соответствующий призыв он опубликовал в Telegram.

Предатель Кива заявил, якобы "Зеленский, его окружение и западные кураторы, больше всего боятся нанесения РФ - превентивного удара, оружием массового поражения", то есть ядерным оружием.

Войну, которую Россия развязала в Украине, Кива называет как угодно, но не войной.

"Именно это может поставить точку в сегодняшнем противостоянии не только с украинской властью, но и всем Западом. Который активно и уже открыто сегодня участвует в военном конфликте в Украине. Дальше участие Запада будет только расти, а значит и жертвы с обеих сторон будут увеличиваться в геометрической прогрессии. Затягивается время и готовятся новые шаги для нанесения ущерба и урона России",- заявил Кива.

На этом безумные "мысли" Кивы не закончились. Он заявил, что "играть по правилам" невозможно, потому что их якобы "Запад написал в своих интересах и лишь для того, чтобы эффективнее можно было вас уничтожить". Кого "вас" - не отмечается.

Предатель также назвал президента Украины "террористом", с которым "нельзя вести переговоры".

"Переговоры с террористом-Зеленским все равно ничего не дадут и не принесут. Да и нельзя вести переговоры с террористами", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Киве уже объявили о подозрение в государственной измене. Потом генпрокурорка Венедиктова подписала новое подозрение предателю - за публичные призывы к насильственной смене власти и свержению конституционного строя.

Сейчас экс-депутат активно выступает в эфирах российских пропагандистов, призывая украинцев сложить оружие и сдаться агрессору. При этом местопребывание скандального политика не установлено.

Перед войной Кива выехал за пределы Украины. По данным СМИ, он находился в Испании.

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