В частности, для тушения огня задействовали два вертолета Ка-32.

В ночь на 9 февраля в столице страны-агрессора России – Москве – бушует масштабный пожар в жилом доме. Площадь возгорания уже достигла 4 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС. Отмечается, что загорелась крыша жилого дома, расположенного на севере Москвы. Проведена эвакуация около 400 человек. Позже стало известно об обрушении чердака в горящей многоэтажке.

Тем временем в московских телеграм-каналах пишут, что горит шестиэтажный дом на улице Черняховского. К тушению пожара привлекли авиацию. На месте возгорания работает 41 единица техники и два вертолета Ка-32.

Видео дня

Отмечается, что движение по улице Черняховского в Москве у станции метро "Аэропорт" перекрыто.

Другие инциденты в России

8 февраля в Пермском крае Российской Федерации вспыхнул мощный пожар. Там прогремел взрыв на газопроводе, загорелся грузовой поезд. Известно, что огонь перекинулся на жилые дома – три из них выгорели дотла.

Накануне под российским Ижевском прогремел взрыв. В районе, где произошел инцидент, находится Воткинский машиностроительный завод, производящий ракетные двигатели. Столб огня был виден за километры.

Вас также могут заинтересовать новости: