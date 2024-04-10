Помимо дорогостоящей электроники, компании также вынуждены вкладывать средства в строительство физических барьеров, укрепление существующих конструкций и страхование себя от ущерба.

Усиливающиеся атаки украинских беспилотников заставляют российские компании искать способы защиты собственных заводов и фабрик вместо того, чтобы полагаться на военных.

"В ближайшие кварталы Россия, вероятно, сможет сделать свои нефтеперерабатывающие заводы и другие дорогостоящие объекты менее уязвимыми для ударов беспилотников", - считает экономист Александр Исаков из Bloomberg Economics.

По его словам, значительная часть этих мер была принята в период относительно мягкого соблюдения торговых санкций, в том числе в отношении импорта электронных компонентов.

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По данным одной из местных электронных закупочных площадок Tenderpro, около трети всех тендеров на поставку систем защиты от БПЛА были проведены предприятиями нефтегазовой отрасли. На долю промышленных и горнодобывающих компаний приходится 28 % и 10 % случаев соответственно.

Война привела к "взрывному росту" рынка радиоэлектронной борьбы, и производство пока не успевает за спросом, считает Андрей Клюев, генеральный директор местного производителя радиолокационного оборудования Umirs.

"Угроза растет гораздо быстрее, чем производители могут с ней справиться", - подчеркнул он, выступая на конференции по технологиям борьбы с БПЛА в Москве.

Тем не менее, производство радаров и оборудования для дистанционного радиоуправления - статистическая категория, в которую попадают системы защиты от беспилотников, - начинает год с сильной динамики. Согласно последним данным Росстата, в феврале объем производства увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, и это второй месяц подряд стремительного роста.

Средства радиоэлектронной борьбы не являются неуязвимыми для атак беспилотников, но могут существенно ограничить ущерб. Эти средства защиты предотвратили удар по заводу "Славнефть" в Ярославле, шестому по величине нефтеперерабатывающему заводу в России, который приобрел свои защитные системы у дочерней компании госкорпорации "Ростех".

По подсчетам Bloomberg, основанным на данных с порталов госзакупок, в прошлом году госкомпании и госучреждения потратили на электронную безопасность не менее 1,7 миллиарда рублей (18,4 миллиона долларов). Большая часть этих расходов была направлена на защиту коммунальной и энергетической инфраструктуры, включая атомную электростанцию в 200 километрах (124 мили) от границы с Украиной.

Оценить, сколько денег российские корпорации потратили на защиту от дронов, на основе открытых данных практически невозможно, поскольку объявления о закупках публикуются на различных платформах, а российские власти позволяют компаниям, попавшим под международные санкции, засекречивать данные о своих закупках. По данным Tenderpro, самая крупная единичная закупка оборудования для защиты от дронов составила 45 миллионов рублей, а 36 % компаний приобретают дорогостоящие стационарные и мобильные системы стоимостью более 1 миллиона рублей (10 845 долларов).

Помимо дорогостоящей электроники, компании также вынуждены вкладывать средства в строительство физических барьеров, укрепление существующих конструкций и страхование себя от ущерба. По словам Елены Астафьевой, коммерческого директора московской платформы Tenderpro, интерес к страхованию от повреждений дронами вырос в три раза.

Атаки на российские НПЗ - детали

Удары дронов могли вывести из строя более 15% мощностей российских НПЗ. По информации Reuters, в зависимости от масштаба ущерба ремонт на российских предприятиях может занять "значительное время".

Власти РФ на фоне ударов по НПЗ могут временно понизить требования к качеству бензина на внутреннем рынке по отдельным показателям до стандарта Евро-3 вместо действующих для Евро-5, чтобы при необходимости увеличить объем производства продукта и предотвратить угрозу дефицита.

Украина должна продолжать выводить из строя российские НПЗ. Об этом в интервью РБК-Украина заявил американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. Он подчеркнул, что сейчас является частным лицом и не представляет правительство США.

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