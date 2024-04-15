"Большая вода" накрыла Курганскую и Томскую области РФ.

Наводнение в России добралось до Томской области. Так, уровень воды в реке Томь за сутки существенно вырос. При этом затопило дороги и несколько десятков домов в селах под областным центром, подъем уровня воды в ближайшие дни продолжится, предупредили местные власти.

Сам Томск пока "стоит". В то же время в Курганской области из-за наводнения смыло два моста на реке Тобол. Власти призывают население к эвакуации.

Тем временем в Курганской области РФ из-за наводнения смыло два моста на реке Тобол. Как сообщил местный губернатор Вадим Шумков, один из мостов смыло в селе Темляково, его несет течением в Курган. Второй - в селе Лаптева. Пока крепления держат его у берега, его пытаются закрепить дополнительно, чтобы его не отнесло окончательно, поскольку это единственная переправа на другой берег.

"Земляки, уходите с подтапливаемых территорий немедленно. В первую очередь речь идет о правобережной и левобережной части города на отметках ниже 9-11 метров. Собирайте родственников, документы и ценные вещи и покидайте свои дома немедленно до наступления темноты. УВД совместно с ребятами из спортивных клубов проводится патрулирование этих территорий, чтобы избежать мародерства", - сообщил Шумков.

Между тем из затопленных территорий в городе Оренбург эвакуировали более 1700 человек. Затопленными остаются 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладения, 55 из которых многоквартирные дома.

Наводнение в РФ - что известно

На днях в 500-тысячном городе Оренбург (РФ) объявили массовую эвакуацию на фоне ухудшения ситуации с наводнением. Уровень воды в реке Урал поднялся на 40 см и достиг опасной отметки в 1143 см.

Также УНИАН сообщал, что наводнение в России набирает обороты. "Большая вода" добралась уже до Западной Сибири, подтопив еще три области.

5 апреля в российском Орске прорвало дамбу. Местные власти начали экстренную эвакуацию населения. В компании, ответственной за строительство дамбы, на которую потратили миллиард рублей, обвинили во всем грызунов.

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