На этом параде Путин пригрозил ответить на размещение ракет США в Германии.

28 июля в России состоялся парад в честь дня Военно-морского флота. На нем не было кораблей, о поражении которых заявляла Украина.

Как пишет BBC, на трансляцию Главного морского парада попали только два корабля Черноморского флота РФ - корвет "Меркурий" и фрегат "Адмирал Григорович". "Ни один из кораблей, которые по заявлениям украинской стороны, были за прошедший год повреждены или уничтожены в Черном море, включая приданные силы из других флотов, продемонстрирован не был", - отмечают журналисты.

Тем временем в сети иронизируют над реакцией кремлевского правителя Путина на движение, которой использовали для приветствия иностранные моряки. Так, они держали правую руку под углом, после чего три раза приложили ее к сердцу и выпрямили.

Видео дня

"Экипаж корабля в ответ на приветствие президента РФ выполняет церемониальное движение "тинь-джай", которое символизирует огромное уважение к человеку. Экипаж поднимает правую руку перед телом и произносит приветствие: "Да здравствует российский военно-морской флот". Команда повторяется три раза", - говорит диктор.

Потери российского флота

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабной войны оккупанты потеряли 28 кораблей и катеров, а также одну субмарину.

Также ранее Управление стратегических коммуникаций ВСУ публиковало карту пораженных военных кораблей Российской Федерации.

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