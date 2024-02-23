Уже удалось уничтожить 13 российских кораблей и "ранить" еще 22 единицы.

Украинские военные обнародовали карту, на которую нанесена информация о русских кораблях, которые попали под огонь ВСУ.

Как отмечается, по состоянию на сейчас украинским защитникам удалось уничтожить 13 российских кораблей и "ранить" еще 22 единицы. "Черное море превратилось в кладбище для российского флота. СтратКом ВСУ собрал информацию об ориентировочных местах затоплений и повреждений кораблей оккупантов", - говорится в сообщении.

В частности, почетное место на карте занимает флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва", который 24 февраля 2022 года участвовал в захвате острова Змеиный. В ночь с 13 на 14 апреля 2022 года он был атакован ВСУ, получил серьезные повреждения и затонул. Этот крейсер стал самой дорогой военной потерей России в войне с Украиной. По предположению телерадиокомпании Deutsche Welle, при начальной стоимости около 2 млрд долларов, остаточная стоимость крейсера составляла 750 млн долларов. Украина предоставила затонувшему кораблю статус объекта подводного культурного наследия.

Видео дня

Весной этого же года были уничтожены два патрульных катера "Раптор" и десантный катер. Также на карту нанесен танкер-химовоз Sig, который получил пробоину из-за попадания морского дрона 4 августа 2023 года. Согласно открытым источникам, это произошло вблизи Керченского моста. В тот же день был атакован большой десантный корабль "Оленегорский горняк", находившийся в Новороссийске (РФ). Ровно через три месяца, 4 ноября, в Крыму критическое поражение получил малый ракетный катер "Аскольд". Уже 26 декабря был "смертельно ранен" большой десантный корабль "Новочеркасск", находившийся в районе Феодосии.

Уже 14 февраля 2024 года вблизи побережья Алупки получил критическое повреждение и утонул большой десантный корабль "Цезарь Куников".

Каждый корабль из 35 кораблей получил свое место на карте, под каждой отметкой – его название и дата уничтожения или повреждения. "В море еще много места", - отмечают в ВСУ.

Потери России в Украине: сколько кораблей уничтожила Украина

Напомним, 14 февраля у Крымского побережья морские дроны подбили большой десантный корабль "Цезарь Куников". Обнародованное разведкой видео продемонстрировало кадры затопление корабля.

Ранее в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины сообщили, что страна-агрессор уже потеряла в акватории Черного моря треть своего флота.

Из-за успешных ударов Украины россияне начали рассредоточивать корабельно-катерный состав, также они периодически его передислоцируют.

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