Российские оккупанты за сутки потеряли почти 90 единиц автомобильной техники и автоцистерн, поделился Генштаб ВСУ.

Потери России в Украине возросли за сутки на 1 210 врагов и пересекли новую "красную линию" - теперь составляют более 573 тысяч противников.

Общее число "минусованных" захватчиков на субботу, 27 июля примерно таково - 573510 оккупантов, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

По сведениям Генштаба, захватчики также остались без еще 11 танков, 24 боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем и одного средства противовоздушной обороны.

Видео дня

В течение суток ликвидированы также:

53 вражеских дрона оперативно-тактического уровня;

одна крылатая ракета;

86 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Еще уничтожено три единицы вражеской спецтехники.

Продолжается война в Украине - новости, которые стоит знать сегодня

Россияне уже длительное время пытаются активно двигаться вперед, в том числе в Донецкой области. По сведениям аналитиков DeepState, враги недавно смогли оккупировать несколько населенных пунктов, в том числе Волчье и Песчаное.

Защитники Украины, несмотря на то, что их меньше, активно уничтожают противников. РФ уже понесла колоссальные потери на нашей территории. Общие потери РФ на 26 июля 2024 года составляли примерно 572 тыс. 300 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: