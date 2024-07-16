На полуострове есть суда обеспечения и единицы, которые нуждаются в ремонте.

Представитель Военно-Морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что во временно оккупированном Крыму еще остаются корабли Черноморского флота РФ.

По его словам, среди них - суда обеспечения, поврежденные десантные корабли и украинский БДК "Константин Ольшанский", который захватчики захватили в 2014 году, а сейчас пытаются отремонтировать.

"В Крыму остаются суда обеспечения - так сказать, вспомогательный флот. Это те единицы, которые, в принципе из состава флота, они тоже относятся к военному составу. Они не гражданские, но не имеют мощного вооружения. Они могут выполнять различные задачи. Такие как, например, буксировка, помощь в море, поисково-спасательные действия. То есть, задачи у них разнообразные, без которых флот обойтись не может", - сказал Плетенчук в эфире телемарафона.

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Кроме того, по его данным, в Крыму остаются большие десантные корабли.

"Их там до сих пор остается пять единиц, но с ними есть один нюанс - они (россияне - УНИАН) их никак не могут доремонтировать. Кстати, один из этих кораблей - украинский - "Константин Ольшанский", который они решили восстановить вместо уничтоженного БДК "Минск", - говорит спикер. Он уточнил, что "Ольшанский" и "Минск" - одинаковые проекты (775), и украинский корабль, который оккупанты 9 лет грабили, на десятый год решили его восстановить вместо своего.

Как уточнил Плетенчук, на полуострове остаются корабельные единицы, которые нуждаются в ремонте. То есть, те, которые не могут собственным ходом, например, добраться до Новороссийска.

"Более того, они (оккупанты - УНИАН) недавно рассказывали, как заложили два десантных корабля в Крыму, что на самом деле кроме улыбки ничего больше не вызывает. Но они такие заявления делают сами...", - констатировал представитель ВМС ВСУ.

Корабль "Константин Ольшанский" - что известно

Согласно открытым источникам, "Константин Ольшанский" - большой десантный корабль проекта 775. Является многопалубным, плоскодонным десантным кораблем океанской зоны с полубаком и развитой кормовой надстройкой. Назван в честь командира отряда 68 десантников, участвовавших в изгнании нацистов из Николаева во время Второй мировой войны.

Как правило, корабли проекта 775 действуют в составе корабельной десантной группы или в составе отряда миротворческих сил, но могут выполнять свои функции самостоятельно, без кораблей прикрытия.

Корабль способен перевезти груз весом 650 т на расстояние 4700 миль и плавать во всех незамерзающих морях и океанах без ограничений состояния моря и ветра.

В результате оккупации полуострова Крым РФ, в ночь на 6 марта 2014 года вместе с шестью боевыми кораблями ВМС Украины был заблокирован в озере Донузлав. Блокировка выполнена путем затопления командованием ЧФ ВМФ России нескольких списанных кораблей. 20 марта российские военные выдвинули ультиматум украинским военным о переходе на сторону России. Экипаж корабля "Константин Ольшанский" был одним из тех, кто отказался выполнить этот ультиматум, оставшись верными присяге. 21 марта экипаж стал держать круговую оборону вместе с другим кораблем ВМС Украины тральщиком "Черкассы". 24 марта большая часть экипажа покинула корабль, не перейдя на сторону России. На корабле осталось 20 военных, которые, по сообщению командира корабля, "должны стоять до конца". 24 марта около 200 российских штурмовиков с использованием гранат и автоматического оружия захватили корабль "Константин Ольшанский".

2 августа 2021 года стало известно о том, что "Константин Ольшанский" де факто вошел в состав ЧФ РФ под номером 402. Над кораблем в течение 2023 года проводили восстановительные работы для замены им утраченных больших десантных кораблей. 23 марта 2024 года корабль был поражен ракетой "Нептун" и выведен из строя.

Похищенные Россией корабли

По данным представителя Военно-Морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, периодически у россиян можно увидеть корабли похожих проектов. Он вспомнил о большом десантном корабле "Константин Ольшанский". Россияне девять лет подряд выносили из него все, что могли, но потом поняли, что его восстановить будет легче, чем БДК "Минск" такого же проекта. Более того, россияне придумали его неформально переименовать - назвать "Ольшанский" "Минском" и "продать" это своей внутренней аудитории как восстановление БДК "Минск". Но он был поврежден при попытке начать ходовые испытания после ремонта.

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