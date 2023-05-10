Предатели только сейчас начали понимать, что они там никому не нужны.

Предатели Украины на оккупированной части Херсонской области пытаются перевестись на работу на территорию России, однако получают массовые отказы.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. "Работники оккупационных органов власти, которые Россия создала на временно оккупированной территории Херсонской области, последние недели все чаще пытаются перевестись на работу на территорию России. И получают массовые отказы, несмотря на наличие паспортов России и ярко выраженную пророссийскую позицию", - заявил он.

По словам Соболевского, предатели только сейчас начали понимать, что они там никому не нужны.

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"Вернее, они нужны здесь и сейчас, пока нужны были полезные такие, из которых надо было слепить аппарат управления. А дальше - все. Либо ждите деоккупации и ответственности за измену, либо езжайте на болота и там старайтесь устроить свою жалкую жизнь. Говорят, тайга по-своему прекрасна", - отметил он.

Ситуация в Херсонской области

Оккупанты усилили фильтрационные мероприятия на временно захваченной территории Херсонской области. В частности, в населенных пунктах Малоалександровка, Новониколаевка, Скадовск и Лазурное проводятся массовые обыски жилых помещений и проверка телефонов. Основное внимание уделяют жителям, имеющим симкарты украинских операторов.

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