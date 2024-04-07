Общее количество рецидивных преступлений россиян, вернувшихся с войны, установить трудно.

Вербовка каторжников в свою армию дала России преимущество в живой силе. Но это имеет трагический эффект, когда бывшие заключенные помилованы и возвращаются домой, чтобы совершать новые преступления. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что российская практика вербовки каторжников стала основой ее успеха в Украине. При этом общие цифры рецидивных преступлений установить трудно, потому что российское правительство ограничивает обнародование любой публичной информации, которая выставляет войну в плохом свете.

При этом исследование российских судебных материалов показало, что в 2023 году против помилованных новобранцев ЧВК "Вагнера" было возбуждено не менее 190 уголовных дел - в том числе 20 случаев убийства или покушения на убийство, а также изнасилования, ограбления и преступления, связанные с наркотиками. Однако Кремль, похоже, удваивает политику вербовки заключенных. 23 марта Владимир Путин подписал закон, который должен был формализовать этот процесс.

Видео дня

"Ранее критерии помилования были непрозрачными, и господин Путин помиловал осужденных, воевавших в Украине, подписывая указы, которые никогда не обнародовались. Новый закон установил длинный список соответствующих преступлений, которые были прямо добавлены в уголовный кодекс России, включая убийства, ограбления и некоторые изнасилования. Теперь помилование является вопросом закона, а не указа президента, но осужденные, выпущенные из мест лишения свободы для борьбы, могут получить его только после согласия военного командования. Преступления, которые не соответствуют требованиям, включают терроризм, шпионаж или государственную измену, а также некоторые сексуальные преступления с участием несовершеннолетних", - пишет издание.

Большинство родственников и друзей жертв убийства сказали СМИ на условиях анонимности, что обеспокоены тем, что убийцы могут добиться новых помилований и прийти за ними. Опрошенные также волновались, что власти могут выдвинуть им обвинения по законам военного времени за клевету на военных, что включает обнародование предыдущих преступлений солдат.

По словам Ольги Романовой, главы неправительственной организации "Россия за решеткой", которая занимается вопросами заключенных, многие из этих мужчин погибли, некоторые все еще воюют, а примерно 15 000 бывших осужденных вернулись домой.

"Многие заключенные снова вышли на свободу, и это стало большой проблемой. Казалось, что преступления опровергают официальный нарратив о том, что война ведется, чтобы сделать Россию более безопасной, и что ветераны будут составлять новую элиту", - сказала правозащитница.

Издание пишет, что преступления, совершенные ветеранами, будь то из группы Вагнера или с другой стороны, часто остаются незамеченными. При этом государственные СМИ упоминали лишь о нескольких громких случаях.

"Российское командование часто использует как пушечное мясо неподготовленных каторжников, которые приходят в российскую армию. Пережив суровые условия колоний, а затем кровопролитную войну, они возвращаются на улицу без всякой реабилитации. Эксперты говорят, что многие из них возвращаются в свои общины с определенным высокомерием", - говорится в статье.

Преступления помилованных за участие в войне в Украине россиян

В РФ бывший заключенный, участник войны в Украине застрелил партнера по бизнесу в кафе и продолжил ужин. Убийство произошло 18 марта в Санкт-Петербурге в ресторане на Московском проспекте, возле парка Победы.

Фигурант - 40-летний Алексей Исаков, который недавно вернулся с войны в Украине. Предметом спора стали 7 млн рублей, которые, как убежден Исаков, ему задолжал партнер по бизнесу.

Также УНИАН сообщал, что в РФ за изнасилование двух детей осужден вагнеровец. Преступление было совершено сразу после того, как рецидивист вернулся домой после войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: