Он считает, что западные союзники должны ускорить поставки вооружения для ВСУ, иначе им придется отступать.

ВСУ удерживают натиск российских оккупантов, но противостоятькрупному наступлению, которое может начаться в конце мая или начале лета будет очень тяжело.

Об этом в интервью Фокусу сказал майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. "Британская и американская разведки предупреждали о проблеме с запасами оружия и секрета тут нет. Мы можем не выдержать большое наступление без необходимого объема вооружений и числа мобилизованных", - отметил военный.

Гетьман сказал, что РФ к началу лета мобилизует 300 тыс. человек. "У них преимущество во всем: в военной технике, снарядах и живой силе. Как мы их удержим, за счет чего?", - задался вопросом военный эксперт.

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Он считает, что западные союзники должны ускорить поставки вооружения для ВСУ, иначе им придется отступать. Утрата территорий возможна, но война продолжится.

Новое наступление оккупантов

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник прокомментировал возможное наступление россиян в мае-июне, о котором говорил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что оккупанты действительно давят по линии фронта.

В Институте изучения войны отметили, что оккупанты весной продолжат попытки локальных атак и попытаются подготовиться к новому наступлению летом. При этом руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко также отметил, что РФ может планировать новое большое наступление на лето.

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