Предметом спора стали 7 млн рублей, которые "герою войны" якобы задолжали.

В Петербурге (РФ) бывший заключенный, который вернулся с войны в Украине, застрелил делового партнера прямо в кафе и продолжил ужин.

По данным "Фонтанки", убийство произошло 18 марта в ресторане, в кафе "Чабрец" на Московском проспекте, возле парка Победы. Фигурант - 40-летний Алексей Исаков, который недавно вернулся с войны в Украине.

По предварительным данным, предметом спора стали 7 млн рублей, которые, как убежден Исаков, ему задолжал партнер по бизнесу.

"Убитый партнер, видимо, с расчетами Алексея согласен не был, переговоры об этих деньгах велись довольно давно. Известно, что часть суммы убитый принес на встречу…", — говорится в сообщении.

Момент убийства в кафе на юге Петербурга попал на видео. Судя по записи с камер кафе "Чабрец", партнеры спокойно беседовали в тот момент, когда Исаков поднял из-под стола руку с пистолетом. Он выстрелил первый раз, жертва смогла встать и сделать шаг в сторону, а злоумышленник в него стреляет еще трижды.

"После стрельбы Исаков сделал несколько шагов на небольшом участке возле входа в кафе и вернулся к своему столику. Что-то взял с тарелки (еду – УНИАН) и положил в рот", — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, Исаков в недавнем прошлом вернулся с фронта, куда попал, вероятно, из исправительной колонии. В частности, с мая 2021 года он отбывал наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, обвинялся в кражах, вождении транспорта в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Другие преступления "героев войны"

Напомним, представители частных военных компаний, которые были завербованы на войну против Украины прямо в исправительных колониях, возвращаясь домой совершают жуткие преступления. РосСМИ неоднократно сообщали, о чудовищных убийствах, изнасилованиях, грабежах и прочем. Отмечалось, что на войну попали и потом были помилованы россияне, которые получили сроки за различные преступления, и в числе таких "героев" - садисты и маньяки.

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