Секретарь Совбеза РФ назвал Сибирь самым безопасным местом на планете.

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев нашел новое объяснение, почему США "нападают" на Россию. Оказывается все дело в Сибири, которая является самым безопасным местом на Земле в случае извержения спящего вулкана Йеллоустоун

"Если он (Йеллоустоунский вулкан – УНИАН) проснется, это будет беспрецедентная катастрофа. Он способен к извержениям, в тысячи раз превосходящим известные человечеству. Наблюдения показывают, что с годами активность вулкана возрастает, магма в нем подходит к поверхности с большой скоростью. Растет и число землетрясений в окружающей его кальдере, их количество достигает двух тысяч в год", — заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Известиям".

По его словам, в случае извержения в США вулкана, то на территории Северной Америки погибнет все живое, а от извержений других вулканов, землетрясений, цунами и кислотных дождей пострадает большая часть планеты. При этом Патрушев дал совет Вашингтону усилить изучение этих вопросов.

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"Некоторые в Америке утверждают, что при возможном извержении самым безопасным местом станет Восточная Европа и Сибирь. Видимо, здесь кроется ответ на вопрос, почему англосаксонские элиты так стремятся завладеть тем самым Хартлендом", — заявил российский чиновник.

Злой Запад - заявление Медведева

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев написал статью о "величии" РФ. Он заявил, что против Москвы ополчилась "империя врагов".

Кроме того, он рассказывает, что "злой" Запад поставил себе цель стереть Россию с лица земли. Среди врагов Москвы оказались "украинские и европейские неофашисты, США, прочие англосаксы и их вассалы (примерно полсотни стран)".

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