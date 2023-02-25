Замглавы Совбеза заявил, что Россию хотят стереть с лица Земли.

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев написал новую статью о "величии" РФ. Он заявил, что против Москвы ополчилась "империя врагов".

Так, издание "Национальная оборона" опубликовала опус Медведева, в котором он рассказывает, что "злой" Запад поставил себе цель стереть Россию с лица земли. Среди врагов Москвы оказались "украинские и европейские неофашисты, США, прочие англосаксы и их вассалы (примерно полсотни стран)".

При этом Медведев уверен, что ни у кого из них ничего не получится, а Россия будет процветать. Также он сообщил, что российский ОПК способен производить вооружение и противостоять "злому" Западу.

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Что Россия готовила 24 февраля – мнения экспертов

Военные и эксперты считали, что Россия может осуществить новую массированную атаку в годовщину вторжения в Украину, 24 февраля. Из-за угрозы обстрелов украинских школьников перевели на дистанционное обучение.

23 февраля появились сообщения от разведки и Генштаба о подозрительных перемещениях российских войск возле Черниговской области.

В итоге 24 февраля прошло относительно тихо. При этом зампред Совфеда РФ Дмитрий Медведев не нашел никаких поводов для радости за год полномасштабного вторжения в Украину. Вместо отчета о мнимых успехах оккупантов он предрек "тяжелые" переговоры о мире.

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