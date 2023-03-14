Президент РФ заявил, что в мире начались проблемы после распада СССР.

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил авиационный завод в Улан-Удэ. Он в очередной раз рассказал о злом Западе, который его обманул, из-за чего якобы началась война против Украины.

"Возникла проблема Крыма и мы не могли крымчан не поддержать. Затем возникла проблема Донбасса. Восемь лет мы пытались уговорить наших так называемых партнеров мирным способом решить проблему Донбасса. Сейчас выясняется, что они просто нас водили за нос, обманывали, прямо публично об этом не стесняются говорить", - цитирует российское пропагандистское СМИ РИА-Новости.

Кроме того, Путин заявил, что проблемы в мире начались после распада СССР, а Запад все время пытался раскачивать ситуацию в РФ и создавал пятую колонну, засылал "терористов".

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Также российский диктатор снова заявил, что Запад давно и намеренно подогревал национализм в Украине, а Москва все это время опиралась на тех украинцев, которые считали себя частью "русского мира".

Визит Путина в Бурятию - что известно

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 14 марта, отправился с рабочим визитом в Бурятию. В ходе поездки он планировал провести совещание по развитию российских дальневосточных городов.

В связи с этим российский диктатор посетид в Улан-Удэ авиационный завод, где отличился странной шуткой, предложив рабочим "хрюкнуть".

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