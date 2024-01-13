В настоящее время площадь пожара составляет до 50 тыс. кв. м. Информации о пострадавших пока нет.

В питерских Шушарах возник сильнейший пожар на складе Wildberries. В настоящее время там наблюдается паника среди персонала.

По данным российских пабликов, площадь возгорания составила 50 тыс. кв м., примерная высота огня в пике - 50 м. Пожар продолжает расходиться по складу.

По данным "Базы", несколько дней назад на складе уже срабатывала пожарная сигнализация, но каждый раз срабатывание было ложным. Поэтому, когда она сработала сегодня, сотрудники сначала решили, что это опять ложная тревога.

По некоторым данным, когда сотрудники поняли, что пожар настоящий, то начали убегать, в результате чего началась давка.

В настоящий момент на месте пожара работает около 100 сотрудников МЧС. Предварительно, в горящем складе находится одежда.

ЧП в РФ

Время от времени на территории РФ происходят ЧП. Так, утром 14 ноября 2023 года под Москвой дроны атаковали предприятие по производству ракет. Взрывы прогремели в подмосковной Коломне. Впоследствии сообщалось, что дроны атаковали Конструкторское бюро "Машиностроение".

Также тогда в Краснодарском крае России произошел пожар на территории воинской части.

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