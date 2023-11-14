Очевидцы сняли несколько видео, на которых видно движение беспилотников в направлении города Коломна.

В Коломне Московской области РФ утром вторника, 14 ноября, прогремели взрывы. Россияне заявили об атаке беспилотников.

Как сообщают российские паблики, взрывы произошли в районе машиностроительного завода, расположенного в Коломне.

Ряд пабликов пишет, что неизвестные дроны атаковали Конструкторское бюро "машиностроение". Это предприятие занимается, в частности, разработками ракет. В сети показали видео, как на Коломну летят два беспилотника.

Беспилотники атакуют РФ

Напомним, что в ночь на 14 ноября неизвестный дрон атаковал стратегический важный объект России - химический завод в Брянской области.

По их данным, БПЛА ударил по цеху "брянского химического завода имени 50-летия СССР", который находится в районе поселка Сельцо и только строится. В результате удара крыша цеха была пробита в трех местах.

Перед этим, вечером 12 октября в российском Брянске снова было неспокойно. В районе мясокомбината на окраине города вспыхнул масштабный пожар – перед этим местные слышали "хлопки".

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