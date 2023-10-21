Россияне пока старательно умалчивают, что именно пылает.

В субботу, 21 октября, временно оккупирован Донецк вздрогнул от взрывов.

Как сообщают местные паблики, взрывы прогремели в Калининском районе города, в районе "мотеля" и мясокомбината. Как сообщают очевидцы, российская ПВО не справилась. Над городом видны столбы черного дыма.

Как пишет "Типичный Донецк", в Буденновском районе Донецка нашли обломки ракеты. Паблик также опубликовал фото.

На месте "прилета" бушует мощный пожар. Спасатели пытаются обуздать пламя. Оккупанты пока не комментируют, что именно пылает.

ВСУ продвигаются в Донецк

27 сентября 2023 года в ВСУ похвастались успехами возле четырех населенных пунктов в районе Бахмута. Украинские военные продолжают продвигаться в районе Бахмута. В частности, за прошедшие сутки ВСУ имели успехи вблизи Зайцево, Клещиевки, Одаровки и ивановского. На Бахмутском направлении им за сутки удалось ликвидировать более 140 российских оккупантов.

Кроме того, 27 сентября 2023 года в ВСУ подтвердили ,что "Вагнер" вернулся на фронт. По данным украинских военных, под Бахмут вернулись "вагнеровцы", которые ранее находились на территории Беларуси. Часть из этих боевиков уехала в Африку, а часть - перезаключила контракты с Министерством обороны РФ и вернулась на восток Украины для участия в боевых действиях в качестве инструкторов и военнослужащих. Речь идет о около 500 человек.

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