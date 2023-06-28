Наименьшая доля поддерживающих ядерную войну оказалась среди тех, кто игнорирует российское госТВ.

Почти 16% российских граждан поддержали использование ядерного оружия в войне против Украины, показал опрос, проведенный совместно Russian Field и RTVI.

Однозначно "недопустимым" использование "ядерной кнопки" назвали 73,9% участников исследования, которое проводилось 16-19 июня. При этом 5,2% заявили, что ядерный аргумент может быть использован "при угрозе поражения в военной операции". А вдвое больше - 10,5% - сообщили, что ядерное оружие можно использовать "в любом случае".

Ядерный удар чаще называют приемлемым мужчины (20%) и люди в возрасте 30-44 лет (18%), а максимальной доля сторонников ядерной войны оказалась среди кандидатов и докторов наук: "допустимым" использование ЯО назвали 27% респондентов с ученой степенью. Наименьшая доля поддерживающих ядерную войну оказалась среди тех, кто игнорирует российское госТВ - 11% из числа респонеднтов, получающих информацию в основном в "интернет-СМИ".

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Угроза использования ядерного оружия против Украины - детали

В последние недели мировое сообщество обеспокоено вероятностью ядерного удара РФ по Украине. В частности, президент США Джо Байден заявил, что угроза применения тактического ядерного оружия российским диктатором Владимиром Путиным "реальна".

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия не пойдет на ядерный удар по Украине. По его словам, у власти в РФ "не так много идиотов".

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия применит тактическое ядерное оружие против Украины и вероятнее всего, это произойдет, когда ВСУ зайдут в Крым.

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