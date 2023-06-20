Президент США Джо Байден заявил, что угроза применения тактического ядерного оружия российским диктатором Владимиром Путиным "реальна".
Ранее глава Белого дома осудил развертывание Россией такого оружия в Беларуси, назвав соответствующее заявление Путина "абсолютно безответственным", пишет Reuters.
"Когда я был здесь около двух лет назад и говорил, что беспокоюсь о высыхании реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Они посмотрели на меня так же, как когда я сказал, что беспокоюсь о том, что Путин применит тактическое ядерное оружие. Это реально", - сказал Байден группе доноров в Калифорнии.
Угроза применения ядерного оружия со стороны России
Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Александр Лукашенко заявил, что Беларусь начала получать российское тактическое ядерное оружие, некоторое из которого, по его словам, в три раза мощнее атомных бомб, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Позже Путин также заявил, что первые ядерные заряды уже находятся в Беларуси, а остальные планируют переместить до конца 2023 года.
Это первое после распада Советского Союза размещение Россией таких боеголовок - ядерного оружия меньшего радиуса действия - за пределами своей территории.
Соединенные Штаты заявили, что не намерены менять свою позицию в отношении стратегических ядерных вооружений в ответ на это развертывание, и не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.
В мае Россия отвергла критику Байдена в адрес ее плана размещения тактического ядерного оружия в Беларуси, заявив, что США десятилетиями размещали такое ядерное оружие в Европе.
За развертыванием российских сил внимательно следят Соединенные Штаты и их союзники, а также Китай, который неоднократно предостерегал РФ от использования ядерного оружия в войне в Украине.