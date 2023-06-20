Ранее российский диктатор заявил о начале размещения ядерного оружия РФ на территории Беларуси.

Президент США Джо Байден заявил, что угроза применения тактического ядерного оружия российским диктатором Владимиром Путиным "реальна".

Ранее глава Белого дома осудил развертывание Россией такого оружия в Беларуси, назвав соответствующее заявление Путина "абсолютно безответственным", пишет Reuters.

"Когда я был здесь около двух лет назад и говорил, что беспокоюсь о высыхании реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Они посмотрели на меня так же, как когда я сказал, что беспокоюсь о том, что Путин применит тактическое ядерное оружие. Это реально", - сказал Байден группе доноров в Калифорнии.

Угроза применения ядерного оружия со стороны России

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Александр Лукашенко заявил, что Беларусь начала получать российское тактическое ядерное оружие, некоторое из которого, по его словам, в три раза мощнее атомных бомб, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Позже Путин также заявил, что первые ядерные заряды уже находятся в Беларуси, а остальные планируют переместить до конца 2023 года.

Это первое после распада Советского Союза размещение Россией таких боеголовок - ядерного оружия меньшего радиуса действия - за пределами своей территории.

Соединенные Штаты заявили, что не намерены менять свою позицию в отношении стратегических ядерных вооружений в ответ на это развертывание, и не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

В мае Россия отвергла критику Байдена в адрес ее плана размещения тактического ядерного оружия в Беларуси, заявив, что США десятилетиями размещали такое ядерное оружие в Европе.

За развертыванием российских сил внимательно следят Соединенные Штаты и их союзники, а также Китай, который неоднократно предостерегал РФ от использования ядерного оружия в войне в Украине.

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