Буданов подчеркнул, что мира не будет, пока Россия существует в таком виде, как сейчас.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия не пойдет на ядерный удар по Украине.

Об этом он сообщил в комментарии журналу The Economist. По словам Буданова, за девять лет войны он научился оценивать риски угрозы применения ядерного оружия.

"Как руководитель разведки я прямо говорю, что этого не произойдет. При всей моей неприязни к РФ, идиотов в руководстве там не так много", - сказал Буданов.

Глава ГУР отметил, что мир невозможен без стратегического поражения России и переформатирования власти.

"Либо все выйдут из войны одновременно, либо одна сторона проиграет, а другая выиграет. Других вариантов нет", - констатировал Буданов.

Ядерная угроза - последние новости

Как сообщал УНИАН, накануне президент США Джо Байден заявил, что угроза применения тактического ядерного оружия российским диктатором Владимиром Путиным "реальна". Глава Белого дома осудил развертывание Россией такого оружия в Беларуси, назвав соответствующее заявление Путина "абсолютно безответственным".

Зато диктатор Путин заявил, что у России нет необходимости бить по Украине ядерной бомбой. Он сказал, что идея использовать тактическое ядерное оружие не нравится и он относится к нему негативно.

В ГУР вчера подчеркивали, что по состоянию на сейчас нельзя говорить о повышенный риск применения ядерного оружия против Украины, хотя такая угроза со стороны РФ гипотетически существует всегда.

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