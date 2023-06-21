Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия не пойдет на ядерный удар по Украине.
Об этом он сообщил в комментарии журналу The Economist. По словам Буданова, за девять лет войны он научился оценивать риски угрозы применения ядерного оружия.
"Как руководитель разведки я прямо говорю, что этого не произойдет. При всей моей неприязни к РФ, идиотов в руководстве там не так много", - сказал Буданов.
Глава ГУР отметил, что мир невозможен без стратегического поражения России и переформатирования власти.
"Либо все выйдут из войны одновременно, либо одна сторона проиграет, а другая выиграет. Других вариантов нет", - констатировал Буданов.
Ядерная угроза - последние новости
Как сообщал УНИАН, накануне президент США Джо Байден заявил, что угроза применения тактического ядерного оружия российским диктатором Владимиром Путиным "реальна". Глава Белого дома осудил развертывание Россией такого оружия в Беларуси, назвав соответствующее заявление Путина "абсолютно безответственным".
Зато диктатор Путин заявил, что у России нет необходимости бить по Украине ядерной бомбой. Он сказал, что идея использовать тактическое ядерное оружие не нравится и он относится к нему негативно.
В ГУР вчера подчеркивали, что по состоянию на сейчас нельзя говорить о повышенный риск применения ядерного оружия против Украины, хотя такая угроза со стороны РФ гипотетически существует всегда.