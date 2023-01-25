В последнее время российские журналисты так обеспокоенно говорят о том, что ЦРУ в любой момент может отключить православный сегмент мобильных телефонов и прочего интернета, как будто это что-то плохое. Рассказываем, почему это не только не так, а еще и наоборот.

"У нас сейчас одной кнопочкой могут вырубить все - и вот эти телефоны, и вот эту камеру, на которую меня снимают, и тот айпад или компьютер, на котором вы меня смотрите, или айфон, - с лицом человека, съевшего кислого бобра, говорит русская журналистка Маргарита Симоньян. - И не вырубили нас до сих пор только по той причине, что телефон - это простейший способ для ЦРУ осуществлять то, для чего они, собственно, существуют. Но если они решат, что все-таки им важнее вызвать невероятное возмущение в нашей стране... И ведь мы за все эти годы ничего не сделали для того, чтобы не быть заложниками этой ситуации!".

От отключения смартфонов в России Путин не только не проиграет, но еще и выиграет, потому что он к этому давно подготовился и снова всех переиграл

Так может, потому и не сделали? Наверху ведь в России, как известно, не дураки сидят, раз весь мир на них напал. Рассуждая по-русски здраво, сегодня Путин и так уже близок к победе как никогда, а если ЦРУ еще и нажмет кнопочку отключения смартфонов и интернета в РФ, то победа настанет практически сразу.

Вот почему так произойдет.

Во-первых, Путин перестанет обижаться, что из соображений секретности ему не дают в руки смартфон, и приходится читать новости через сморщенную лупу с бумажек, напечатанных машинисткой, у которой из-под юбки, как в любимом анекдоте Владимира Владимировича, свисают кобура и мошонка, да и мобильные игры на дисковом телефоне, конечно, хороши, но несколько однообразны, даже если крутить цифры сосками Пригожина. Таким образом, от отключения смартфонов в России Путин не только не проиграет, но еще и выиграет, потому что он к этому давно подготовился и снова всех переиграл.

Мобильные телефоны - посланники Сотоны, с них начались лихие девяностые, когда Россией правили гаммосеки, которые развалили Советский Союз. Если убрать мобильные телефоны, лихие гаммосеки будут низвергнуты в геенну, а Советский Союз возродится из пепла, может даже с Кобзоном, может даже с Задорновым.

Медведев наконец-то сможет всецело посвятить себя алкоголизму. Несложные подсчеты показывают, что Медведев сгорит на этой работе максимум через месяц

Сейчас многие русские дети играют в стрелялки на смартфонах, это очень вредит их психическому здоровью. Когда смартфоны исчезнут, их с успехом заменит психологически здоровая, физически полезная начальная военная подготовка (НВП), в ходе которой дети не только научатся стрелять по-настоящему, но и смогут отправиться на войну уже после 8 класса. Никакая стрелялка не сравнится с убийством реальных людей!

Отключение смартфонов приведет к тому, что русские мужики останутся без порнухи, и вместо бессмысленного окропления березок да травушки-муравушки будут вынуждены обратиться к своим женам, какими бы кривыми и опухшими от водки те ни были (можно, конечно, по русскому обыкновению, засунуть кошку в валенок, но кошек на всех не хватит, да и не духовны они). Это значит, что бабы так или иначе еще больше нарожают. Больше детушек - больше похоронушек, больше похоронушек - больше выплат за трупики. Отключив России смартфоны, глупое ЦРУ обеспечит ей экономическое процветание.

С исчезновением смартфонов в России окончательно исчезнут митинги оппозиции. До сих пор русская оппозиция ходила на протесты, чтобы пофотографироваться в автозаках, а также позаписывать на мобилу видосики, как толпа ментов лупашит девку и тащит ее в воронок. Когда смелым русским либералам станет не на что снимать свои адские муки, пропадет последний смысл бороться с режимом. Такой подлости они Западу, конечно, не простят, ну вот и хорошо.

Исчезновение интернета избавит заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева от необходимости сочинять бодунящие посты в Телеграм, и он наконец-то сможет всецело посвятить себя алкоголизму. Несложные подсчеты показывают, что Медведев сгорит на этой работе максимум через месяц. Лозунг "Хахлы споили Диму" очень поможет Путину сплотить русский народ в канун решающего наступления на гидру мирового фашизма.

Русская армия ничуть не пострадает от отключения мобилок и интернета, потому что она все равно воюет по бумажным картам 1964 года и поддерживает связь с помощью проволочных телефонов, зато мобикам не на что будет записывать свое нытье по поводу того, что командование закинуло их в ледяную траншею в трусах с одной иконкой на троих. Майор Чернобаев больше никому не дозвонится.

И, наконец, самое главное. Россия освободила Европу от коричневой чумы без мобильных телефонов. Если сейчас поставить русских витязей в аналогичные условия, то, несомненно, Специальная Военная Операция пойдет веселее и увенчается стремительным успехом. В конце концов, если отключить России все средства связи, кроме телевизора, то русским людям быстро объяснят, что Украина захвачена, Европа без русского газа к середине мая окончательно вымерзла и умерла, а в Америке индейцы наконец-то подняли восстание, вернули власть в свои руки и прислали императору Владимиру Владимировичу Путину прошение включить США в состав РФ на правах субъекта, которое было немедленно удовлетворено. Путина, кстати, можно будет провозгласить императором и по-настоящему, а то что он до сих пор как не родной. Столько добра человек наделал.

Василий Рыбников