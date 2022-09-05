Мужчина заметил, что наемником себя все равно не считает.

Попавший в плен 23-летний российский оккупант Максим Ходарь откровенно признался, что приехал убивать украинцев за деньги и квартиру.

Об этом он рассказал в интервью украинскому блогеру и журналисту Владимиру Золкину.

По словам захватчика, он ехал на войну, поскольку был уверен, что в Украине "процветает национализм". Однако через некоторое время оккупант проговорился, что на самом деле было целью его приезда в Украину.

Видео дня

Оккупант: Был приказ, я его выполнял.

Золкин: Вы военный? А служите чему?

Оккупант: Ну, по сути, за деньги, за квартиру.

Золкин: То есть вы наемник, который пришел в чужую страну воевать за деньги?

Оккупант: Нет, я в армию пошел. По приказу воевал. Не знаю, как это сказать.

Как сообщал УНИАН, ранее оккупант Ярослав Нещенко, который был захвачен в плен украинскими защитниками во время одного из боев, рассказал, что на фронт в Украине его якобы заманили обманом.

Вас также могут заинтересовать новости: