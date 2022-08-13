Сначала оккупант пытался доказать, что отправился на войну "не ради денег", но затем ему все-таки удалось составить логическую цепочку.

Пленный оккупант Михаил Тимашов рассказал журналисту Владимиру Золкину, зачем он приехал в Украину. Сначала россиянин пытался врать, но из-за своей же глупости не сумел найти себе оправдание.

Видео, на котором оккупант эпично размышлял о своих мотивах, появилось на YouTube-канале Золкина.

Пленный утверждал, что отправился на войну в Украину "не ради денег". При этом он отметил, что ему хотелось "на что-то жить", поэтому он и пошел на службу по контракту. В его городе (Пскове) платили очень мало, а когда оккупант стал служить, то он начал получить "хоть какие-то" деньги.

Золкин резюмировал, что Тимашов отправился в Украину ради денег. Однако оккупант пытался доказать, что это не так.

Пленный оправдывался, но Золкин помог ему составить адекватную логическую цепочку. В итоге оккупант все-таки признал, что он отправился воевать ради денег.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в России родственники погибших в Украине оккупантов получают "похоронки" из СССР.

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