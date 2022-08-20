Оккупант заявил, что пришел в военкомат по повестке, но не собирался участвовать в войне.

Оккупант Ярослав Нещенко, который был захвачен в плен украинскими защитниками во время одного из боев, - родом из города Свердловск Луганской области. Мужчина рассказал, что на фронт в Украине его якобы заманили обманом.

В интервью украинскому журналисту и блогеру Владимиру Золкину оккупант заявил, что пришел в военкомат по повестке, но не собирался воевать, а надеялся просто пофотографироваться и уехать домой.

Вместе с тем, по его словам, с собой у него уже были вещи первой необходимости.

"Мне пришла повестка. Я пришел в военкомат и все...оттуда уехал. Нет [не хотел воевать], потому что сказали – поедем сфотографируемся и все. Ну, вот фотосессия, типа обучения там...", – рассказал пленный.

Нещенко отметил, что "мобилизованные" мужчины с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей массово гибнут на поле боя. А тех, кого удалось вернуть из плена, россияне снова бросают в бой как пушечное мясо.

Ранее другой пленный россиянин в интервью Золкину попробовал поразмышлять о мотивах своего приезда на войну в Украину.

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