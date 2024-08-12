Он сдался солдатам еще в первый день боев.

Попавший в украинский плен российский срочник рассказал о первом дне военной операции в Курской области.

Его разговор с украинским блогером Дмитрием Карпенко опубликован на YouTube. 19-летнего Ярослава призвали в армию 1 декабря 2023 года. Он говорит, что идти не хотел, а о войне в Украине знал только из интернета - его это не интересовало.

Он прошел "курс молодого бойца", провел два месяца в воинской части, а уже в марте попал на границу с Украиной, где строил блиндажи и копал окопы. Утром 6 августа он находился на позициях. После "прилета" по опорному пункту им сказали пройти в укрытия, однако уже к вечеру дали команду "к бою".

Видео дня

Российский солдат рассказывает, что они распределились по боевым ячейкам и ждали, однако через два часа его взволновала подозрительная тишина. "Прошел по всей позиции, заглянул в каждый блиндаж - ни одной души не было. Я до сих пор не знаю, где они все. Ноль эмоций. Ноль. Все, пустота", - говорит он.

Срочник нашел свой телефон и безуспешно попытался связаться с товарищами. Вскоре он услышали шаги и увидел свет фонариков. "Подумал сначала, что наши идут. Я не думал, что [украинские солдаты] зайдут к нам. Я кричу: "Кто это? Это свои?". Молчок. Говорят выходить с поднятыми руками. Я автомат отложил и вышел", - вспоминает он.

Ярослав говорит, что в плен его взяли два украинских солдата, он не сопротивлялся, потому что "не было опыта". Мать солдата РФ сказала журналисту, что уже посмотрела другие интервью с российскими военнопленными.

"Что вы хотите услышать? Вы были на моем месте? На месте матери или отца, у которого сын в плену? Я в курсе событий [в Украине]. А что вы хотите, чтобы я пришла с ружьем и извинилась? Или как? Что я должна сделать?" - возмутилась она.

Украинский плен

Как известно, в плен Вооруженных сил Украины попало большое количество российских военнослужащих. В сети ежедневно публикуют новые фото и видео пленных с территории РФ.

Российские солдаты могут обратиться с просьбой о сдаче в плане по программе "Хочу жить" через единый центр приема обращений:

Telegram и WhatsApp +380 95 68 86 888; +380 93 68 86 888; +380 97 68 86 888.

Для звонков: +380 44 35 08 917, 688 (только с украинских номеров).

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