На первой линии обороны у россиян было все около сотни срочников, утверждают те, кому удалось сбежать в тыл.

В начале украинского наступления в Курской области подразделения российских срочников, прикрывавших границу, были охвачены паникой. Ситуацию усугубляло отсутствие приказов и дефицит оружия, пишет "Верстка".

Как рассказали сами участники тех событий, на момент прорыва украинских войск этот участок границы охраняли несколько десятков срочников из двух военных частей, базирующихся в городе Клинцы Брянской области. По словам срочников, с которыми пообщалась "Верстка", "все знали", что ВСУ готовятся наступать, но каких-либо указаний от командования по этому поводу не было.

"Там просто началась паника, оружия боевого у нас не было, только у командира отделения. Это был хаос, вообще никаких указаний не было, потом командир отделения, контрактник, скомандовал нам отступать, маршрут был под минометным обстрелом, поэтому мы пошли в какие-то леса. Там и попали под обстрел, нас разбросало, меня контузило", — рассказал срочник по имени Александр.

Видео дня

Похожую историю рассказывают и другие собеседники издания.

"У нас ЧП. Короче хохлы прорвали опорник. Мы сейчас уйдем либо в Суджу, либо в Гончаровку. С нами 10 человек ушли, потому что ни оружия, ничего не было. Перестрелка началась, нас миномётом накрывали. Мы там вообще, в самой ж*пе мира были, у нас ни автоматов, ни*ра нет", — сказал срочник Алексей.

По оценкам собеседников "Вёрстки", в целом на участке прорыва могли находится более 100 срочников. Тех, кто выжил и не попал в плен, сейчас собирают в одном месте, но десятки солдат до сих пор не вышли на связь.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, РФ, вероятно, смогла затормозить украинское наступление в Курской области. Аналитики считают, что этап быстрых территориальных продвижений ВСУ там закончился. Вероятно, России не пришлось снимать значительные силы с Донбасса и Запорожья.

Также мы рассказывали о показательно спокойной реакции Запада на события в Курской области. До сих пор партнеры постоянно ограничивали Украину не только в количестве оружия, но и способах его использования. Кажется, это изменилось. Возможно, Украине наконец-то разрешили победить, считает британский аналитик Филлипс Пейсон О'Брайен.

Вас также могут заинтересовать новости: