Бойцы этого полка разрушали Харьковщину в начале полномасштабной войны, говорят военные.

Бойцы 225 отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины взяли в плен группу российских оккупантов.

Соответствующие снимки они опубликовали в своем Telegram-канале в воскресенье, 11 августа. "Весной 2022 года бойцы этого полка разрушали Харьковщину. Теперь мы уничтожаем их. Продолжаем работать - следите за новостями", - добавили военнослужащие.

На фотографиях можно увидеть флаг пункта управления 18 мотострелкового батальона 488 мотострелкового полка 144 мотострелковой дивизии и около восьми пленных захватчиков.

Видео дня

Бои на территории России

С первых дней военной операции в Курской области появляется множество фото и видео взятия в плен российских военных. 7 августа в сети писали, что на КПВВ "Суджа" удалось взять в плен более 40 оккупантов.

Впоследствии украинские военные обнародовали видео "с воздуха", на котором можно увидеть масштабы сдачи в украинский плен.

Еще одни кадры, на которых зафиксирован захват российских военных, опубликовали сегодня аналитики DeepState.

А проект "Хочу жить" сообщил, что в плен ВСУ попали "кадыровцы". По их данным, бойцы "Ахмата" не пытались сопротивляться.

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