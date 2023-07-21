Политолог напомнил, как диктатор сорвал с мальчика рубашку на площади.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский подогрел слухи о педофильских наклонностях кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Российским пропагандистам лучше молчать о педофильской теме относительно Путина", - отметил он, комментируя то, как один из пропагандистов РФ Сергей Марков отреагировал на слова вице-президента ЮАР и возможный визит Путина на саммит

Как напомнил Пионтковский, Марков построил "теорию" что, "педофильское лобби" Европы "мстит" Путину за то, что он "спасал" украинских детей, когда вывозил в Россию:

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"Иначе они якобы попали бы в "педофильские клубы в Европе"… Но все помнят сцену в 2003 году на Соборной площади в Кремле, когда он сорвал рубашку с мальчика и начал его целовать в живот в присутствии родителей. А недавно девочек из Дагестана целовал. Поэтому лучше россиянам не вступать на "педофильскую тропу".

Напомним, ранее экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов допустил, что у главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина есть некий компромат на Путина:

"Возможно, они вместе спали, возможно, с мальчиками спали, а у Пригожина есть эти видео, которыми он угрожает Путину. Есть у него какой-то страшный компромат".

При этом эксперт выражал уверенность, что после мятежа Пригожина убьют до конца 2023 года, перепуганный Путин не простит вождю зэков такого унижения.