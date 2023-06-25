Эксперт допустил, что у главаря ЧВК есть некий компромат на диктатора.

Главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина убьют до конца 2023 года, перепуганный кремлевский диктатор Владимир Путин не простит вождю зэков такого унижения, заявил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, передает 24 канал.

"У него вертолет упадет или еще что-то случится. Пригожин - обреченный человек, потому что он испугал Путина. А Путин не прощает людей, которые его пугают. Пригожин заставил Путина признать свою вину и дать заднюю. Сейчас он не будет спешить, а даст Пригожину успокоиться, снизить уровень безопасности. Я думаю, Пригожина убьют до конца этого года", - считает он.

При этом Жирнов допустил, что у Пригожина есть некий компромат на Путина:

Видео дня

"Возможно, они вместе спали, возможно, с мальчиками спали, а у Пригожина есть эти видео, которыми он угрожает Путину. Есть у него какой-то страшный компромат".

Пригожина убьют - что сообщалось

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявлял, что Пригожину не суждено умереть своей смертью.

Аналогичное мнение высказала бывший руководитель московского бюро CNN Джилл Догерти. Она предположила, что бежавший в Беларусь после неудачной попытки военного переворота Пригожин рискует быть убитым спецслужбами РФ.

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