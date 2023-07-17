Захватчик не исключает, что в России может начаться гражданская война.

Главное управление разведки перехватило разговор российского оккупанта с матерью, в котором захватчик пожаловался на плохое отношение к мобилизованным. Он рассказал, что к ним относятся хуже чем к "зекам", и если заключенные через 6 месяцев уедут, то он останется на фронте.

В опубликованном разведкой перехвате захватчик заявил, что ждет выступления Путина по мобилизованным. "К нам привезли "зэков". В Вооруженные силы начали "зэков" набирать. Рота "зэков" стоит за нами на второй линии обороны, мы стоим на передовой. И "зэки" стоят определенный срок – полгода. Нормально вообще? Я просто попал в рабство, то есть как в царской России. У нас сроков нет. Даже к "зэкам" лучшее отношение, понимаешь, чем к нам? Мам, я тебе серьезно говорю, просто расстраивать тебя не хочу. Я не рассказываю тебе ничего", – подчеркнул он.

На вопрос матери о том, с чем это связано, оккупант заявил, что "мы просто в такой стране живем, больше смотри телевизор".

"Основные силы Путин оставил в Москве, потому что сейчас эта вся х***я может закончиться гражданской войной. Это мое личное мнение, потому что это жесть. Потому что если я доживу до выборов Путина, я на них пойду. Вот никогда не ходил, а пойду из принципа. Проголосую против этой с*ки", – добавил российский военный.

Перехваты разговоров оккупантов: что говорят захватчики

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ГУР и СБУ публикуют перехват разговоров оккупантов с родственниками или друзьями. На них часто можно услышать о проблемах в армии врага или о военных преступлениях россиян в Украине.

Например, в июне было опубликовано аудио, на котором российские солдаты жалуются на массовые невыплаты зарплат. В разговоре с другом один из оккупантов жаловался, что его потеряли в списках и уже задолжали более полумиллиона рублей.

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