Оккупант ноет, что надеется хоть на какие-то выплаты к отпуску, чтобы "ехать не голодным".

Российские солдаты жалуются на массовые невыплаты зарплат за участие в войне в Украине. Об этом говорится в перехваченном Главным управлением разведки Украины разговоре одного из российских военных со знакомым.

Так, оккупант жалуется своему собеседнику, что его потеряли в списках и рассказывает о том, что ему уже задолжали более полумиллиона рублей.

"Нашли меня, что здесь есть, что претендую на боевые. Боевые раз в три месяца будут платить, а подъемные... мне уже пол-лимона торчат, тысяч 600 где-то", - скулит он.

Оккупант ноет, что надеется хоть на какие-то выплаты к отпуску, чтобы "ехать не голодным".

Он также отмечает, что это не только его проблема, но и многих других "мобиков".

Что известно из перехватов ГУР

Судя по перехватам телефонных разговоров оккупантов, ситуация у них совсем невеселая, а боевой дух крайне низкий. В частности, в одном из перехватов оккупант рассказывал матери, что российские военные нервничают из-за наступления Вооруженных сил Украины, пьянствуют и стреляют друг в друга.

Также в других перехваченных разговорах оккупанты жалуются на большие потери от наступлений ВСУ, а также на антисанитарные условия - один из оккупантов признавал, что вынужден был пить воду из луж.

Также оккупанты отмечают, что в подразделениях процветает дезертирство.

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