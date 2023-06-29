Похоже, что масштабное затопление вследствие подрыва оккупантами не планировалось, ведь сами путинские военные оказались в водной ловушке.

Журналисты-расследователи узнали, что Каховскую ГЭС контролировали оккупанты 205 отдельной мотострелковой "казачьей" бригады Сухопутных войск РФ. Их командир - Роман Титов.

Судя по перехваченным разговорам россиян в ночь трагедии на Каховской ГЭС, они действовали по команде. Об этом говорится в расследовании "Схем" и "Слідства.Інфо".

Отмечается, что роль Титова в разрушении Каховской ГЭС пока не установлена, все запросы он игнорирует. Но, судя по полученным перехватам разговоров военных 205-й бригады в ночь уничтожения плотины, россияне готовились действовать "по команде". И это произошло в то время, когда жители Новой Каховки начали писать в чатах о взрывах и странном шуме, после 2 ночи 6 июня.

Видео дня

Журналисты получили от источников среди украинских военных фрагмент перехваченного разговора оккупантов, он проходит между 2: 20 и 2: 34 6 июня.

Публикуем разговор оккупантов в ночь разрушения плотины без изменений:

02:20 – Как обстановка? Это раз, во-вторых, в готовности, в готовности, всё по команде, как принял меня?

02:20 – Тут все уже, все, пошло.

02:21 – Принял тебя, принял, выдвигайтесь туда на точку, на точку, забирайте все.

02:21 – Та мы не сможем уже ничего забрать.

02.30 – ЧП. Если что, тут все, точка отхода закончена, вода полная.

02.34 – Выдвигайтесь туда, где вас забирали и оставляли.

02.34 – Выйти не могут, все затоплено.

То есть россияне готовились действовать "по команде", кроме того, один из оккупантов говорит о "чрезвычайном происшествии", очевидно он находился на дамбе или рядом с ней, когда начала прибывать вода после подрыва.

Судя по разговору, оккупанты должны были собраться на определенной "точке", но выйти смогли не все, все было затоплено.

Россия взорвала Каховскую ГЭС 06.06.2023

Утром 6 июня стало известно о разрушении плотины Каховского водохранилища и ГЭС. Это привело к масштабному затоплению Херсонской области.

Сначала версию о взрыве на Каховской ГЭС ряд западных СМИ поставил под сомнение, но и спутниковые снимки, и выводы ученых свидетельствовали именно о подрыве.

Россия традиционно отрицает причастность к подрыву Каховской ГЭС, хотя западные лидеры и украинские власти подчеркивают: ответственная за разрушение плотины и затопление именно Россия.

Напомним, что оккупанты контролировали плотину и Каховскую ГЭС с начала полномасштабного вторжения. А власти Украины предупреждали о планах россиян взорвать гидроэлектростанцию.

Вас также могут заинтересовать новости: