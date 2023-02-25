Пензенцы считают, что лидер США никогда не сможет с ними сравниться в доброте, честности и отзывчивости.

В российской глубинке решили ответить на санкции Запада и ввели свои ограничения против лидера США Джо Байдена и его семьи: политику запретили въезд в Пензенскую область РФ.

О категорическом запрете со стороны пензенской общины заявил глава региона Олег Мельниченко в Telegram. По его словам, Байден никогда не сможет сравниться по личным качествами с жителями Пензенской области, поэтому они не рады его видеть на своей территории.

"Наш регион не приветствует на своей территории тех, кто позволяет себе прямые оскорбления в адрес России и ее населения. Нам такие люди не нужны. Пензенцы всегда славились своей отзывчивостью к чужим бедам, добротой и честностью. Всех этих качеств у Байдена нет", - написал он.

При этом Мельниченко уточнил, что у Байдена крайне мало шансов на "исправление".

США ужесточили санкции против России

Ранее СМИ писали, что Вашингтон намерен ужесточить санкции против страны-агрессора РФ на фоне визита лидера США Джо Байдена в Киев 21 февраля.

Сообщалось, что новый пакет санкций против России будет направлен на лишение Москвы доступа критически важным материалам и технологиям, без которых Кремль будет не в состоянии поддерживать свой военную машину в войне с Украиной.

В годовщину вторжения России в Украину 24 февраля Вашингтон выполнил обещание и ввел санкции против 22 физических и 83 юридических лиц РФ. Помимо ограничения экспорта технологий в РФ, Минфин США дополнил список санкций более 10 финансовыми учреждениями РФ, включая один из десяти крупнейших банков по стоимости активов.

Уже сегодня Еврокомиссия поддержала решение США и окончательно приняла 10-й пакет санкций против России. В список ограничений попало 121 физическое и юридическое лицо.

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