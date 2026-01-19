В Киеве задержали мужчину, который шантажировал Елену Тополю

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Национальная полиция Украины отчиталась о задержании мужчины, который шантажировал украинскую певицу Елену Тополю.

Как говорится в официальном заявлении Нацполиции, артистка написала заявление на 23-летнего киевлянина, который требовал у нее деньги за то, чтобы в публичную плоскость не попала "информация, которая может скомпрометировать ее". Его задержали оперативники Департамента стратегических расследований и следователи полиции Киевской области.

Мужчине объявили о подозрении по части 5 статьи 27, части 4 статьи 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание - 12 лет лишения свободы. Кроме того, в полиции сообщили, что устанавливают других лиц, которые также могут быть причастны к этому преступлению.

В заявлении не указано, что речь идет именно об Елене Тополе, однако певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте ссылку на эту новость.

