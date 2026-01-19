Крупнейшая экономика Европы готова применить против Трампа 'торговую базуку', - Politico

Германия обычно неохотно прибегает к таким далеко идущим мерам.

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль полностью поддерживает Францию в вопросе жесткого ответа на последнюю попытку президента США Дональда Трампа установить контроль над Гренландией.

Как пишет Politico, он заявил журналистам, что Европейский Союз должен подготовить свою так называемую торговую "базуку", чтобы быть готовым нанести ответный удар, если Трамп продолжит угрожать повышением тарифов странам ЕС.

"Существует юридически установленный европейский инструментарий для реагирования на экономический шантаж очень чувствительными мерами. И сейчас нам следует рассмотреть возможность использования этих мер. Мы готовы находить решения. Мы протягиваем руку помощи, но мы не готовы к шантажу", – сказал Клингбайл.

Офис президента Франции Эммануэля Макрона объявил накануне, что Париж обратится к Евросоюзу с просьбой активировать инструмент борьбы с принуждением, который называют "торговая базука".

Отмечается, что Германия обычно неохотно прибегает к таким далеко идущим мерам, не в последнюю очередь для защиты своей экономики, которая находится в состоянии стагнации и зависит от экспорта. Но последние комментарии Клингбайля свидетельствуют о готовности занять более жесткую позицию в отношении Вашингтона - по крайней мере со стороны его социал-демократов, которые правят в коалиционном правительстве с консерваторами канцлера Фридриха Мерца.

"Мы постоянно сталкиваемся с новыми провокациями. Мы постоянно сталкиваемся с новым антагонизмом, к которому стремится президент Трамп. И здесь мы, европейцы, должны четко дать понять, что ситуация дошла до предела", - сказал Клингбайл.

Угрозы Трампа в отношении Гренландии – последние новости

Президент США Дональд Трамп вызвал резкую реакцию союзников по НАТО, объявив о введении новых пошлин для стран, которые не поддерживают идею перехода Гренландии под контроль США. Европейские лидеры назвали такие действия экономическим шантажом и угрозой единству Альянса.

Все больше европейских союзников и законодателей в Вашингтоне считают, что такая позиция не только подрывает единство НАТО, но и играет на руку Владимиру Путину.

При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не отступит от своей позиции по захвату Гренландии, сославшись на то, что континент слишком слаб, чтобы обеспечить свою безопасность.

