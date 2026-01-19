Самолет 'Судного дня' США до сих пор использует технологии 1980-х годов, и вот почему

Четыре американских Nightwatch являются одними из старейших 747-200, находящихся сегодня в небе.

Самолет E-4B Nightwatch ВВС США - это модифицированный Boeing 747-200, также известный как "Самолет Судного дня". Эти самолеты были спроектированы как летающий Белый дом на случай ядерной войны. При этом самолет "Судного дня" зависит от технологий, которые намного старше, чем можно подумать, пишет bgr.com.

Устаревшее технологическое чудо

E-4B функционирует как летающий Пентагон, с основной палубой, разделенной на шесть подразделений, включая командный пункт, конференц-зал, пункт связи, информационный пункт, оперативный пункт, офис и зону отдыха. Самолет имеет невероятно сложную систему связи, использующую все основные формы электромагнитной связи. На борту самолета размещено несколько коммуникационных программ, таких как современная спутниковая система Milstar, помехоустойчивая многоспутниковая группировка, которая позволяет самолету отправлять приказы на запуск ракетных шахт, подводных лодок и бомбардировщиков США с помощью специально разработанной электроники и передатчиков. Nightwatch даже имеет низкочастотную антенну, которая может тянуться примерно на 8 километров позади самолета. Еще одним важным преимуществом является его способность летать в течение двенадцати часов без дозаправки в воздухе, что гарантирует безопасность американских лидеров в воздухе во время ядерной войны.

При этом из-за размера коммуникационной сети необходимо использовать более крупные четырехдвигательные самолеты. К сожалению, такие производители, как Boeing и Airbus, прекратили производство таких больших самолетов, что вынудило ВВС приобретать свои "самолеты судного дня" подержанными. Четыре американских Nightwatch являются одними из старейших 747-200, находящихся сегодня в небе. В настоящее время ни одна американская коммерческая авиакомпания не использует этот самолет.

Старый и ненадежный

Отмечается, что Nightwatch поддерживает боеготовность всего на уровне около 55%. При этом за более чем 50 лет с момента своего дебюта несколько специализированных деталей самолета устарели или вышли из разработки, поскольку поставщики начали прекращать выпуск многих из них. По словам генерала ВВС Чарльза К. Брауна, "в какой-то момент становится дороже поддерживать самолет, чем переходить на новые возможности".

В апреле 2024 года ВВС объявили о своем намерении найти преемника E-4B, заключив сделку на 13 миллиардов долларов с компанией Sierra Nevada Corporation на строительство Центра обеспечения живучести в воздухе. По данным Reuters, Sierra Nevada Corporation уже приобрела пять самолетов 747-8 у Korean Air за 674 миллиона долларов и рассчитывает поставить весь флот к 2036 году, когда самолету Nightwatch исполнится 56 лет.

Ранее эксперты точно высчитали, сколько продержится в воздухе "Самолет судного дня".

