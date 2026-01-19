За это очень сильно ругаю: командир назвал 'серьезного врага' для защитников

По его мнению, Украине для того, чтобы выстоять в 2026 году, нужны деньги и оружие.

Командир в теории не должен рисковать собой, выходя на передовые позиции, поскольку его потеря влечет за собой серьезные организационные и боевые последствия. Однако это позволяет понять, что происходит "на земле". Такое мнение в интервью "Радио.Свобода" высказал Александр Букатар - командир 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг".

"Здесь каждый сам за себя решает. Для меня это важно. Важно понимать, что происходит "на земле", как живут ребята, как обустроены - я за это очень сильно ругаю командиров подразделений. Серьезный враг для людей на войне - это лень. Она их часто побеждает, и потом из-за этого мы несем потери. Поэтому я стараюсь приезжать, смотреть, как говорится, свежим взглядом - где можно что-то доделать, чтобы минимизировать риск для бойцов", - сказал боец.

Он добавил, что лично не следит за политикой. Поскольку считает, что ему есть куда тратить свой моральный и физический энергоресурс. На вопрос, верит ли он в скорый мир, военный ответил:

Видео дня

"Сегодня позвонили - завтра мир? Я думаю - нет. Вы же понимаете, что боевые действия - это большой маховик, который постоянно крутится. И для того, чтобы он остановился, нужно время".

По словам бойца, чтобы выстоять, ВСУ в 2026 году нужны деньги и оружие. В то же время он подтвердил и проблему с нехваткой личного состава в рядах Сил обороны Украины.

"Да, у нас есть проблемы с укомплектованностью личным составом. Никто этого не скрывает. Люди нужны. Но будут деньги - будет больше дронов. Что такое сейчас дрон? Это основное оружие поражения. Когда этих дронов будут тысячи в каждой бригаде, и все они будут лететь на врага - ход этой войны изменится", - пояснил военный.

Российско-украинская война: важные новости

Ранее аналитики DeepState сообщили о продвижении россиян на фронте. В частности, по данным экспертов, враг имел успехи в Покровске. Кроме того, россияне продвинулись вблизи Северска и Константиновки.

Как отметил ветеран АТО и военный обозреватель Евгений Дикий, в 2026 году Украина может добиться перелома в этой войне в свою пользу. Причиной этому, по его мнению, является то, что россияне могут попытаться сконцентрировать внимание на Константиновке, застряв там.

Вас также могут заинтересовать новости: