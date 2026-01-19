'Может быть второй Чернобыль': 'Флеш' предупредил об опасности вражеских атак по АЭС

Эксперт напомнил, что все украинские АЭС расположены вблизи Беларуси или территории, оккупированной Россией.

Замыслы России наносить удары по подстанциям, расположенным вблизи украинских атомных электростанций, учитывая неточность вражеских ракет, могут привести ко второму Чернобылю, и это станет трагедией не только для Украины.

Об этом написал в своем Telegram-канале эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов, напомнив, что президент Украины и разведка выступили с заявлениями о подготовке ударов РФ по подстанциям на АЭС.

"Я очень надеюсь на то, что у россиян хватит ума не пытаться атаковать атомные электростанции, потому что промах "Искандера" или "Кинжала" может превратиться во второй Чернобыль. Фактически все наши АЭС находятся вблизи либо Беларуси, либо оккупированной территории РФ, и возможная трагедия коснется всех", - подчеркнул он.

При этом он отмечает, что АЭС сейчас фактически остались единственными источниками генерации электроэнергии в стране, и если противник хочет добиться полного блэкаута, то будет атаковать подстанции, которые расположены рядом с каждой АЭС и "выводят" генерируемую электроэнергию из станции и направляют ее в линии электропередач, которые тянутся с разных сторон.

По его словам, фактически это часть инфраструктуры АЭС, потому что подстанция и коммутация иногда находятся за километр от реакторов, а иногда за 300 метров.

"Хотя Россия и уверяет весь мир в "сверхточном" оружии, но мы видим, что это не так. "Кинжалы" попадают куда попало, точность крылатых ракет и баллистики тоже не идеальна", - пишет "Флеш".

Также он напомнил о недавней трагедии в Тернополе, когда вместо завода "сверхточные" ракеты попали в жилой дом, а в Киеве при атаке на КБ "Луч" враг попал по жилым домам, а "точные" дроны "Шахеды", которые атаковали ГЭС, попали в жилые дома Вышгорода в Киевской области.

Возможные удары РФ по украинским АЭС

Ранее Зеленский в вечернем видеообращении отметил, что Украина располагает информацией о том, что Россия собирается нанести ущерб украинским атомным электростанциям.

Он добавил, что есть данные об объектах, по которым Россия проводила разведку для ударов. Все четко говорит о том, что дипломатия для России точно не является приоритетом.

В то же время 17 января Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия изучает варианты нанесения ударов по подстанциям передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС. Отмечалось, что этими ударами россияне хотят заставить Украину подписать неприемлемые капитуляционные требования о прекращении войны.

В разведке сообщили, что РФ осуществила разведку 10 соответствующих объектов критической энергетической инфраструктуры в 9 областях Украины.

