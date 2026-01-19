Гетманцев о работе нового главы БЭБ Цивинского: мы не видим результатов

Нардеп также отметил, что на перезагрузку БЭБ нужно еще полгода, но она не должна противоречить решению конкретных уголовных дел, где уже есть состав.

Народный депутат Даниил Гетманцев в интервью заявил, что после назначения нового директора Бюро экономической безопасности орган так и не показал результатов работы. В частности, председатель финансового комитета ВРУ подчеркнул, что вопрос нелегальной продажи электроники остается нерешенным, ситуация на рынке табака вообще ухудшается, а в Бюро до сих пор работают одиозные руководители.

"Абсолютно можно согласиться - результатов нет. В то же время у нас есть определенные одиозные фамилии, которые до сих пор работают в органе и с которыми связаны те или иные коррупционные скандалы. Например, глава Одесского БЭБ. И почему именно полгода нужно для того, чтобы принять те или иные кадровые решения, нам непонятно", - отметил Гетманцев.

По его мнению, кроме кадровых вопросов внутри института, без соответствующей реакции БЭБ остаются проблемы на рынке электроники и сигарет, а расследования в сфере налогообложения происходят медленнее, чем ожидалось.

"Мы пока не видим результатов. Более того, мы видим, что тот же вопрос с Ябко и вообще нелегальным рынком электроники не решен. Мы видим, что ситуация на рынке табака ухудшается. Мы видим, что определенные вопросы, связанные с теми или иными злоупотреблениями в области налогообложения, к сожалению, расследуются не так быстро, как нам хотелось бы", - заявил Гетманцев, отметив, что все же надеется услышать от Бюро экономической безопасности о прекращении преступлений в этих сферах.

Нардеп также отметил, что на перезагрузку БЭБ нужно еще полгода, но она не должна идти вразрез с решением конкретных уголовных дел, где уже есть состав.

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики уже призвал Бюро экономической безопасности ускориться и довести до логического завершения резонансные расследования.

В свою очередь журналист телеканала 1+1 Евгений Плинский заявил, что Бюро экономической безопасности неспособно остановить схемный бизнес

Напомним, закрытие схем по уклонению от уплаты налогов является требованием Международного валютного фонда. Противодействовать им должно Бюро экономической безопасности. Однако после назначения нового директора результаты работы БЭБ ухудшились. В частности, сумма возмещений в уголовных производствах уменьшилась вдвое, а рынок нелегальных сигарет достиг рекордных 17,8%. Кроме того, из-за нелегальной продажи техники Apple бюджет Украины продолжает ежегодно терять от 10 до 15 млрд грн.

