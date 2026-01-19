Названы десять малоизвестных городов Европы, популярность которых резко возрастет в этом году

В 2026 году все больше путешественников выбирают для отпуска менее популярные места.

В попытках избежать традиционных толп туристов в таких популярных городах, как Барселона или Венеция, туристы ищут малоизвестные направления, чтобы отдохнуть в более спокойном ритме и без завышенных цен.

Все больше туристов выбирают малоизвестные направления

Согласно свежему отчету платформы Omio, если в прошлом году многие столицы переживали свой звездный час, то вскоре эта тенденция изменится.

"В 2026 году 21% путешественников хотят отправиться в менее известные места. Путешественники называют более низкие цены (51%), меньшее количество туристов (44%) и уникальные достопримечательности или культуру (40%) причинами для посещения небольших мегаполисов в следующем году. Мы также наблюдаем аналогичную тенденцию по данным Omio: количество бронирований в города второго эшелона выросло на 34% (в годовом исчислении)", – отмечают авторы исследования.

Видео дня

Испанская Сеговия испытывает наибольший всплеск интереса среди туристов

Этот город в центральной Испании с населением всего 55 тысяч человек на данный момент показывает рост интереса на 96%.

Он расположен всего в 90 километрах от испанской столицы Мадрида и через него проходит паломнический путь Святого Иакова.

Сеговия включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и имеет статус города-музея.

Среди главных достопримечательностей города – готический Сеговийский собор и дворец испанских королей Алькарас.

10 малоизвестных городов Европы, стремительно набирающих популярность

Другие малоизвестные направления, на которые стоит обратить внимание

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее туристам назвали семь недооцененных городов Европы, которые точно не разочаруют туристов в 2026 году. Среди них – немецкий Вюрцбург и испанская Ла-Корунья.

Тем временем, лучшим направлением для сити-брейка в Европе в 2026 году признали столицу Боснии и Герцеговину Сараево, которую многие туристы абсолютно несправедливо упускают из вида.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.