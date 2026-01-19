Названы десять малоизвестных городов Европы, популярность которых резко возрастет в этом году

В попытках избежать традиционных толп туристов в таких популярных городах, как Барселона или Венеция, туристы ищут малоизвестные направления, чтобы отдохнуть в более спокойном ритме и без завышенных цен.

Все больше туристов выбирают малоизвестные направления

Согласно свежему отчету платформы Omio, если в прошлом году многие столицы переживали свой звездный час, то вскоре эта тенденция изменится.

"В 2026 году 21% путешественников хотят отправиться в менее известные места. Путешественники называют более низкие цены (51%), меньшее количество туристов (44%) и уникальные достопримечательности или культуру (40%) причинами для посещения небольших мегаполисов в следующем году. Мы также наблюдаем аналогичную тенденцию по данным Omio: количество бронирований в города второго эшелона выросло на 34% (в годовом исчислении)", – отмечают авторы исследования.

Испанская Сеговия испытывает наибольший всплеск интереса среди туристов

Этот город в центральной Испании с населением всего 55 тысяч человек на данный момент показывает рост интереса на 96%.

Он расположен всего в 90 километрах от испанской столицы Мадрида и через него проходит паломнический путь Святого Иакова.

Сеговия включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и имеет статус города-музея.

Среди главных достопримечательностей города – готический Сеговийский собор и дворец испанских королей Алькарас.

10 малоизвестных городов Европы, стремительно набирающих популярность

  1. Сеговия, Испания (+96%).
  2. Мурсия, Испания (+86%).
  3. Бари, Италия (+85%).
  4. Антверпен, Бельгия (+69%).
  5. Гент, Бельгия (+66%).
  6. Малага, Испания (+63%).
  7. Фару, Португалия (+51%).
  8. Краков, Польша (+51%).
  9. Брюгге, Бельгия (+49%).
  10. Роттердам, Нидерланды (+49%).

Другие малоизвестные направления, на которые стоит обратить внимание

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее туристам назвали семь недооцененных городов Европы, которые точно не разочаруют туристов в 2026 году. Среди них – немецкий Вюрцбург и испанская Ла-Корунья. 

Тем временем, лучшим направлением для сити-брейка в Европе в 2026 году признали столицу Боснии и Герцеговину Сараево, которую многие туристы абсолютно несправедливо упускают из вида.

