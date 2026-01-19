Софи Тернер раскрыла, через что прошла ради роли Лары Крофт

Новая роль сильно отличается от образа Сансы Старк.

Британская актриса Софи Тернер рассказала, что интенсивная физическая подготовка к роли Лары Крофт в новом сериале "Tomb Raider" помогла ей обнаружить проблему со спиной.

Как передает The Independent, об этом звезда "Игры престолов" сообщила в интервью на The Julia Cunningham Show. По словам Тернер, тренировки длились с февраля прошлого года и были чрезвычайно изнурительными - она занималась по восемь часов в день, пять дней в неделю.

Актриса призналась, что раньше почти не занималась спортом, поэтому адаптация к нагрузкам была сложной и длительной. Именно во время этой подготовки она и узнала о хронических проблемах со спиной, которые теперь сопровождают ее постоянно.

Тернер также отметила, что роль Лары Крофт стала для нее полной противоположностью образа Сансы Старк - героини, которая принесла ей мировую известность. Если в "Игре престолов" ее персонаж в основном получала удары, то теперь актриса с радостью осваивает боевые навыки и признается, что ей нравится "учиться бить, а не только получать удары".

Напомним, осенью Amazon официально подтвердил, что Тернер сыграет культовую археолога в новой адаптации "Tomb Raider". На днях Prime Video также представил первый официальный кадр из сериала, на котором Тернер предстает в образе Лары Крофт в боевом снаряжении.

