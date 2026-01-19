На юге оккупанты вышли на 'рекорд' применения КАБов, - Волошин

Враг продолжает ожесточенные бои за Гуляйполе, чтобы отрезать город от остальной Украины.

За прошедшие сутки на южных рубежах фронта российскими захватчиками применено "рекордное" количество корректируемых авиационных бомб. В частности, враг запустил 106 КАБ. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире канала Суспільне.

В частности, ситуация на Гуляйпольском направлении примерно несколько дней подряд одинаковая.

"Противник продолжает на одном уровне осуществлять и количество боевых столкновений и штурмов. Несколько возросло количество применений FPV-дронов. И за прошедшие сутки мы зафиксировали 1 тыс. 800 ударов ими на юге. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировано "рекордное" количество применений корректируемых авиационных бомб – 106 КАБов прилетело по населенным пунктам и позициям Сил обороны Украины на юге", – подчеркнул Волошин.

По его словам, довольно сложная ситуация на нескольких участках линии боевого столкновения, и в частности, где расположен город Гуляйполе и населенные пункты возле него - это Зеленое и Варваровка.

"Противник продолжает свои попытки обойти, охватить с севера Гуляйполе, отрезать его от остальных логистических путей, от остальной Украины. И не прекращает противник штурмовых действий к югу от Гуляйполя, где также продолжаются ожесточенные бои, но здесь у него нет никаких успехов. Там проводятся поисково-ударные действия нашими подразделениями. Враг уничтожается", - подчеркнул Волошин.

За прошедшие сутки у российских захватчиков потери составили почти 300 человек, а за прошедшую неделю оккупанты понесли более 2 тысяч погибших и раненых на южных направлениях.

Волошин уточнил, что на Гуляйпольском и Ореховском направлениях тактика российских оккупантов преимущественно предусматривает применение малых пехотных групп и отправку инфильтрационных групп в глубину украинской обороны.

По его словам, к северу и к югу от Гуляйполя бои фактически не отличаются.

"Враг пытается как можно глубже зайти к нам в оборону, на нашу территорию. Линия фронта не сплошная... И в эти расстояния между нашими позициями враг пытается вклиниться, зайти нам в спину и начать там также развивать штурмовые действия, заходя нам с тыла. Нам приходится уничтожать такие группы. Ежедневно мы проводим около полутора, двух десятков поисково-ударных действий, уничтожая вражеские инфильтрационные группы", - подчеркнул Волошин.

Также ситуация сложная из-за холодной зимней погоды.

В районе Степногорска враг тоже пытается проводить инфильтрационные действия, которые возле Гуляйполя. Оккупанты пытаются взять под контроль этот населенный пункт. Также захватчики пытаются закрепиться на окраине Приморского. Если на этих позициях врагу удастся закрепиться, тогда враг получит возможность начать двигаться в направлении окраин города Запорожье.

Сейчас оккупанты пытаются завести инфильтрационные группы в один из районов многоэтажной застройки Степногорска. Если враг туда зайдет, его будет трудно оттуда выбить.

Как сообщал УНИАН, по данным мониторингового проекта DeepState, российские захватчики продолжают накапливать силы в Гуляйполе. В частности , противник продолжает поглощать город, отправляя на постоянные штурмовые действия небольшие группы пехоты.

Российские захватчики перебрасывают на Запорожское направление подразделения с других участков фронта. В частности, снимаются и бросаются на Запорожское направление для поддержания темпов наступательных действий оккупанты с Херсонского направления.

