Синоптик назвала точную дату, когда морозы в Украине перестанут 'кусаться'

С 25 января в некоторых областях дневная температура уже будет выше нуля.

В ближайшие несколько дней, до 22 января, в Украине будет держаться антициклон с северо-востока, который будет удерживать морозную погоду. Об этом в Media Center Ukraine рассказала Наталья Птуха, начальник отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра.

"Но определенное ослабление морозов уже можно ожидать после 22 января. До 22 у нас по северным областям и Винницкой области ночные минусы остаются в пределах 12-17 градусов мороза. Черниговская, Сумская области могут опускаться до -20°. В дневное время по северным областям температура все еще -6°...-11°. В остальных областях ночью -10°...-13°, а в дневное время -3°...-8°. Немного теплее на Закарпатье и крайнем юге страны. Там дневной максимум уже кое-где может переходить к нулю и даже немного выше", – говорит Птуха.

Она добавила, что изменения начнутся с 22 января. В частности, на правобережье Украины уже могут влиять атмосферные фронты, из-за чего могут начаться осадки. Также вероятны и определенные повышения температуры в этих регионах.

"Мы пока говорим не о тепле, а об ослаблении морозов. И начиная с 23 числа ночные минимумы по северным областям будут уже -5°...-11°. То есть это ощутимое ослабление. А дневная температура – уже -1°...-7°. По южным областям и Закарпатью после 23 января, особенно в дневные часы, температура перейдет на плюсовые значения, до +3°", – отметила Птуха.

По ее словам, 25-27 января Украина ожидает приход циклона, который приведет к усилению облачности с осадками. На фоне этого увеличение интенсивности осадков возможно в большинстве регионов Украины.

