Бойцы 'Хартии' контролируют центр Купянска и проводят зачистку города, - командующий НГУ

Также украинские военные провели боевой контакт с вражескими войсками в городе.

Поисково-ударная группировка "Хартия" держит под контролем центральную часть города Купянск, что в Харьковской области, а также здание городского совета. Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Александр Пивненко.

"В то же время военнослужащие разведывательно-ударной группы (Р.У.Г.) 4-го батальона бригады "Хартия" продолжают зачистку города от остатков российских оккупационных войск", - добавил он.

Кроме того, Пивненко опубликовал видео, на котором украинские бойцы мгновенно отреагировали на прямое попадание FPV-дрона и провели боевой контакт с вражескими войсками.

Видео дня

Ситуация в Харьковской области - последние новости

Ранее эксперт Павел Нарожный раскрыл потери россиян в районе Купянска. По его словам, соотношение потерь в районе Купянска может составлять 1 к 27 из-за проблем оккупантов в логистике.

"Это астрономическая цифра. Обычно, когда мы находимся в обороне, у нас 1 к 6-8. Потому что мы находимся в укреплениях. Основная часть поражения наносится не стрелковым оружием, а FPV, артиллерией, ФАБ с самолетов. Городские бои очень опасны, потери обычно один к трем. А здесь мы видим 1 к 27. Почему это произошло? Потому что банально враг был отрезан от линий снабжения", - подчеркнул Нарожный.

Также сообщалось, что пограничники сорвали попытку россиян прорвать границу в Харьковской области. В частности, вражеская пехота при поддержке артиллерии и БпЛА предприняла попытки захватить позиции и продвинуться вглубь Украины.

"Движение врага вовремя обнаружила аэроразведка ГПСУ и по пехоте комплексно отрабатывали всеми имеющимися средствами поражения. В результате уничтожено 21 оккупанта, еще 11 - ранены", - рассказали пограничники.

